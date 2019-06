En noviembre pasado, los rumores de romance entre Sofía "Jujuy" Jiménez (28) y Juan Martín del Potro (30) comenzaron a sonar tibiamente. Sin embargo, ella se ocupó de desmentirlos y decir en el verano que estaba soltera.

Pero el tiempo pasó, la relación bajo perfil entre la modelo y el tenista continuó en secreto, hasta que una cámara de TV enfocó a Sofía, alentándolo en el Master 1000 de Roma y llegó la confirmación del incipiente noviazgo.

"Te vi que lo fuiste a buscar. Buena onda, todo tranquilo. Es lo que dijo él", dijo Jujuy con una enorme sonrisa. G-plus

"Él me invitó y estamos tratando de conocernos bien", dijo Jiménez, el mes pasado, al regresar de Italia, súper sonriente y sin ocultar la relación. Poco días después, Del Potro retornó del torneo y dijo lo suyo, ante el micrófono de Los Ángeles de la Mañana: "Estoy medio dormido... Con Sofía estamos bien. Me fue a ver al torneo de Roma, que también me fue bien, me trajo suerte".

Con el vínculo afectivo prácticamente blanqueado, Santiago Riva Roy encontró a Jujuy en el recital de Fito Páez y su enorme sonrisa complementó las concisas respuestas.

El ida y vuelta del notero y Jujuy:

-En cuanto al corazón, ¿se están dando amor con Juan Martín? Habló muy bien de vos. Hicimos una nota...

-Dijo que le trajiste suerte (en el torneo) y que está muy bien con vos...

-Eso es muy bueno. ¿Viste que para los deportistas es clave? Imaginate si iba (a Roma) y le iba mal, me moría. Por suerte y gracias a Dios, le fue muy bien. Él es un genio, igual. ¡La rompe!

