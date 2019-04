En Intrusos, Guido Zaffora suele repasar las novedades de los famosos a través de sus posteos en redes junto a Jorge Rial. El miércoles se encontraban analizando las publicaciones de Carmen Barbieri luego de la polémica por teñir a su perro y los periodistas terminaron protagonizando un momento insólito al aire.

¿Qué pasó? Mientras leían las palabras de Carmen en un video que publicó bañando a su mascota para explicar que se trataba de tintura vegetal… ¡apareció un comentario de Loly Antoniale, ex de Rial!

La cordobesa le escribió a la capocómica: “¡¡¡Te quiero Carmen!!!” y el comentario apareció sorpresivamente en la pantalla ubicada en el estudio de Intrusos.

Mientras que Guido no se dio cuenta del blooper, Rial sí se percató del nombre de su ex y se lo señaló a su panelista: “Acá...”. Zaffora solo atinó a decir “ay, perdón” mientras Jorge se reía y le decía al resto de sus compañeros: “A ver si ustedes descubren algo. No lo ven, ya está. No se dio cuenta nadie. Yo miré para ver quién posteaba...”.

Si bien el resto de los “intrusos” y mucha gente del público no entendió la broma de Ria ya que el mensaje de Loly solo estuvo al aire pocos segundos; en las redes sí se replicaron comentarios al respecto.

De hecho, en el posteo de Carmen, le respondieron a Loly: “Te acaban de censurar en Intrusos (...)

Rial se hace el superado casándose pero cuando vio el mensaje tuyo le debe haber movido algo”.

