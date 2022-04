La reacción de Jorge Rial cuando Marcela Tauro contó que un médium le habló de sus papás ya fallecidos: "¿Esto está saliendo al aire?"

Desde que abandonó Intrusos tras una discusión con Jorge Rial, Marcela Tauro protagonizó varios cruces en las redes sociales con su exjefe, aunque este miércoles en LAM reveló que los padres del conductor se comunicaron con ella a través de un médium.

“A mí me atrae todo eso. El año pasado hice una entrevista con un médium en mi Instagram. Le había escrito hacía mucho y me contestó justo cuando me fui de Intrusos”, reveló la periodista, que contó que el hombre no quiso hablar con ella hasta estar en vivo.

“Yo, siempre malpensada, pensé que me había googleado, pero cuando empezó a nombrarme a mi papá, a un bebé que yo perdí y como yo estaba con mi novio, se mezclaron las energías, y empezó a hablar de muertos de él”, recordó.

Más sobre este tema Marcela Tauro contó el peor momento que vivió con Jorge Rial en Intrusos: "Le deseó la muerte a Rinaldi"

MARCELA TAURO REVELÓ CUÁL FUE EL MENSAJE DE LOS PADRES DE JORGE RIAL QUE LE LLEGÓ A TRAVÉS DE UN MÉDIUM

“Fue fuerte, y cuando terminó el vivo, me dice ‘acá viene una pareja que partió hace mucho, muy buena gente, muy juntitos, y te quieren decir algo’. Y yo escuchaba mal, pero me dice ‘se llaman Victoria y Ramón’”, recordó.

“Yo les dije que no tenía parientes de sangre con eso nombres, y él me dijo ‘no son parientes tuyos, y dicen que dejes todo lo que te están pasando en manos de ellos’. Eran los padres de Rial. Mis seguidores me lo dijeron”, reveló la panelista de Intrusos.

¿Y le contaste a Jorge.?, quiso saber Pía Shaw. “¡No, si estaba re peleada! ¿Qué le iba a decir? ¡Si no cree en esto! La verdad es que dudé, pero me iba a decir que estaba loca. Fue un lindo mensaje, pero es diferente porque yo creo. A él se le apareció Jesús y lo contó”, dijo Marcela.

Más sobre este tema Marcela Tauro, a corazón abierto sobre su pelea con Jorge Rial: "Me dolió porque yo le tenía cariño, no me esperaba ese golpe bajo"

Minutos después, Jorge Rial se hizo eco de los dichos de Tauro y lanzó un divertido tweet junto a una captura de pantalla del textual de Tauro. “¿Esto está saliendo al aire?”, escribió el conductor junto a emojis de risas, locura y vergüenza ajena. Un mensaje más que elocuente.