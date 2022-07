La reacción de Gladys La Bomba Tucumana ante un posible romance con Locho Loccisano

En medio de la felicidad que vive por ser parte de Canta Conmigo Ahora, el programa que conducirá Marcelo Tinelli por eltrece a partir del 25 de julio, Gladys La Bomba Tucumana habló de su situación sentimental y fue contundente cuando la vincularon con su compañero, Locho Loccisano, exparticipante de El Hotel de los Famosos.

“Lo tengo a Locho al lado y me enseña la coreografía que hacemos”, comenzó diciendo la cantante en una nota que dio para Socios del Espectáculo, tras expresar su emoción por ser parte de este nuevo proyecto.

Sin embargo, ante la pregunta sobre la buena química con la que se la vio con el animador, Gladys reaccionó rápidamente: “¿Locho? ¿Te parece? No, yo estoy de novia, chicos. Jamás me fijaría en nadie. Estoy muy bien, feliz de la vida, contenta, bien cuidada y bien atendida. No necesita nada”.

"¿Locho? ¿Te parece? No, yo estoy de novia, chicos. Jamás me fijaría en nadie. Estoy muy bien, feliz de la vida, contenta, bien cuidada y bien atendida. No necesita nada". G-plus

“A mi novio lo conocí hace 6 meses. No es de mi ambiente. Es licenciado en ambiente y seguridad, y nos conocimos cuando estaba haciendo temporada en Carlos Paz. Fuimos a comer y ahí pegamos onda, empezamos a charlar y ya no existía nadie más, solo nosotros dos. Todo fue muy rápido. Y hasta hoy, gracias a Dios, estamos fantástico”, cerró La Bomba, con una sonrisa plasmada en el rostro.