La reacción de Christian Sancho tras las fuertes acusaciones de su expareja: "Está sorprendido, dolido y enojado"

Las fuertes acusaciones de la exesposa de Christian Sancho, Vanesa Schual, tomaron por sorpresa al modelo, según reveló su abogado, quien habló en su nombre del conflicto.

"Está muy sorprendido y muy dolido", arrancó Darío Czernizer, el defensor del novio de Celeste Muriega.

"No solo como abogado, sino como amigo, me constan muchas cosas que no son verdad. Ustedes conocen a Christian y lo único que hace es laburar, y todo lo que trabaja lo pone en su hijo", continuó el letrado en una nota con Intrusos en alusión a la versión que Vanesa había dado en un móvil con el mismo programa sobre el poco contact del actor con Gael, su hijo en común.

Más sobre este tema La ex de Christian Sancho se quebró al hablar de la relación del actor con su hijo: "Lo despojó de su vida por completo"

En ese punto, el abogado de Sancho manifestó el malestar de su cliente contra su expareja: "Está muy dolorido y enojado que haya salido a insinuar que él no es un buen padre".

"Cuesta creer que el detonante haya sido que haya empezado a salir con Celeste Muriega, porque hasta donde sé, y ella lo dijo, Vanesa también está en pareja. No debería molestarle que Christian rearme su vida sentimental", cerró el abogado de Christian Sancho.

CHRISTIAN SANCHO IRÍA A FONDO CONTRA LA MADRE DE SU HIJO MENOR

Por otra parte, Darío Czernizer dejó en claro la postura de Christian Sancho y anticipó los pasos a seguir en tribunales.

"Christian está sorprendido, al igual que todos nosotros. Está molesto porque se dijeron cosas que no son", aseguró el letrado.

"Es gravísimo que se diga que Christian se llevó todos los ahorros de la familia y va a haber consecuencias". G-plus

Entonces, anticipó que "se va a pedir una cautelar para que no sigan sacando al aire cuestiones personales" del lado de Vanesa Schual, y enfatizó en referencia a Gael, el hijo que tienen en común: "Mucho menos del menor".

Más sobre este tema Tremenda frase de la ex de Christian Sancho: "Se llevó los ahorros de la familia y nos quiere sacar de nuestra casa"

Ahí, precisó: "Seguramente se va a exigir una rectificación de las cosas que se dijeron que no son verdad".

"Es gravísimo que se diga que Christian se llevó todos los ahorros de la familia y va a haber consecuencias. Es absolutamente falso", concluyó el abogado de Christian Sancho.