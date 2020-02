La razón por la que Oriana Sabatini rechazó ir al Bailando: "Aún no estoy tan fuerte para que me lastimen en público"

Mientras Federico Hoppe y Chato Prada, los productores estrella de ShowMatch, armaban la lista de candidatos para el Bailando 2020, muchos se preguntaban si, finalmente, Oriana Sabatini se animaría a ser parte.

A la cantante la tentó la propuesta y aceptó tener una reunión con la producción. Sin embargo, después de varias idas y vueltas, Chato y Hoppe aclararon que no formaría parte del certamen. Y ahora, ella habló de la contundente razón por la que rechazó subirse a la pista.

"Tuve una reunión súper linda, ellos siempre están abiertos y predispuestos a darles lo mejor a los participantes, me sentí súper cómoda. Sin embargo, siento que en este momento de mi vida, con tantos viajes, me parecía poco profesional acceder a algo y hacerlo a medias. Sentía que de hacerlo, tenía que dar todo de mí. Hoy no me puedo comprometer a estar tanto tiempo en un solo lugar", se sinceró en diálogo con la revista Gente.

"Y lo más grande que me frenó fue la exposición que implica". G-plus

Aunque su vertigionosa cotidianidad tuvo que ver, la razón principal por la que rechazó la propuesta fue la magnitud del programa. "Y lo más grande que me frenó fue la exposición que implica. Cuando se empezó a hablar de la posibilidad de que yo pueda participar, salieron muchas notas y todas ellas fueron malas. Entonces eso no iba a terminar cuando yo dijera que sí, sino que iba a seguir durante todo el año", afirmó.

"Siento que aún no estoy tan fuerte para que me lastimen en publico". G-plus

¿Qué es lo que le explicó al Chato al rechazar la propuesta? "Quizás, en otro momento de mi carrera, esté preparada para semejante exposición... Pero lleva mucho tiempo. Siento que aún no estoy tan fuerte para que me lastimen en público", sentenció.