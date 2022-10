Quieren a Nacha Guevara como jurado en la segunda edición de Canta Conmigo Ahora: "Ella es única"

En medio de la cuenta regresiva para que se viva la gran final de Canta Conmigo Ahora, Ángel de Brito reveló la famosa figura que podría estar como una de los 100 jurados en la segunda edición del programa que conduce Marcelo Tinelli por el eltrece.

“Está el Puma Rodríguez, Oscar Mediavilla, ¿y a quién quieren al lado? A la señora Nacha Guevara. Está convocada para la nueva temporada de Canta Conmigo Ahora”, contó el conductor de LAM frente al resto de las angelitas.

Luego, el presentador no escatimó en halagos para la artista con quien trabajó en varios proyectos televisivos: “Nacha es única para decir, para explicar y para la maldad también. Y es Nacha Guevara. Ella puede ir una gala o puede ir todas. Igual, por experiencia porque la tuve como compañera sentada al lado en el Bailando, es lo más profesional que hay en el planeta. Y cuando estuvimos en el Cantando en plena pandemia y ella tenía muchísimo miedo por su edad y por todos los riesgos, no faltó nunca y fue siempre”.

"Está el Puma Rodríguez, Oscar Mediavilla, ¿y a quién quieren al lado? A la señora Nacha Guevara. Está convocada para la nueva temporada de Canta Conmigo Ahora". G-plus

“Inclusive, en un momento, cuando surgió la posibilidad de grabar dos programas juntos no quería y finalmente los terminó grabando, así que no puede decir nada como profesional a Nacha. Si le piden que grabe 10 horas y arreglen las condiciones, se sumaría a esta nueva temporada, ella da grandes devoluciones. Cuando quiere ser tierna, también lo es”, cerró De Brito.

Más sobre este tema Los Nocheros coronaron la gala de eliminación de Canta Conmigo Ahora: "Cuando nos emocionamos cantamos fuerte"

AVRIL LERMAN HIZO PARAR POR PRIMERA VEZ A LOS 100 JURADOS DE CANTA CONMIGO AHORA

Avril Lerman había mostrado sus dotes interpretando Nessun dorma (que nadie duerma), el clásico del acto final de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, con la que había dejado estupefactos a los 100 jueces, incluido el implacable Alejandro Paker.

En aquel entonces, la joven había contó que le debe su nombre al fanatismo de su mamá por Las tortugas ninja, y que canta ópera desde los 8 años. “A los 12 años comencé a cantar covers de Adele, de Ha*Ash y de The Beatles”.

Fanática de Guasones y de Abel Pintos, Avril había revelado que desde pequeña soñaba con participar en un ciclo de Marcelo Tinelli: “Siempre cantaba ‘Hasta Tinelli y el Maipo no paro’ y no hay nada que me haga más feliz”.