Quién es Yumi Miyai, la descendiente de japoneses que emocionó con sus tangos en Canta Conmigo Ahora

Canta Conmigo Ahora tiene una jurado japonesa (Kaori Orita) que se caracteriza por cantar tangos, pero ahora también tiene a Yumi Miyai, una destacada participante que hace lo mismo ¡y que obtuvo uno de los más altos puntajes del certamen!

Este martes, Yumi llegó al escenario mientras sus padres, su esposo y sus hijos la miraban entre el público, y entonó una increíble versión de Los mareados, que conmovió a todo el jurado y a Marcelo Tinelli, que le dio la oportunidad de contar cómo es que eligió cantar tangos.

“Mi nombre es Miriam Patricia, pero todos me dicen Yumi” reveló la coach de artistas frente a la cámara de Canta Conmigo Ahora, al tiempo que explicó que es hija y nieta de japoneses. “Me dedico a acompañar a artistas en su proceso artístico, creativo y emocional”, explicó, sobre su profesión.

Más sobre este tema El tierno gesto de Tinelli con un participante venezolano de Canta Conmigo Ahora que no ve a sus papás hace 4 años: "Te regalo el pasaje para que puedas ir a verlos"

YUMI MIYAI, LA NUEVA REVELACIÓN DE CANTA CONMIGO AHORA

Antes de subir al escenario, Yumi contó una experiencia que la marcó, pero que al mismo tiempo cambió su vida para bien. “Creo que abril de 2021 fue uno de los meses de mayor aprendizaje en mi vida: nació mi hija más chiquita, pero también fue uno de los meses más complicados”, adelantó.

“Yo estaba embarazada de 34 semanas cuando mi hijo de 4 años, mi marido y yo nos contagiamos de covid. Lo internaron a mi marido, y yo me quedé en cada con el nene. Un día sentí muchas contracciones, me fui a hacer un control y mi hija estaba naciendo”, agregó.

“Lo llamé a mi marido, al que le estaban dando el alta en ese momento, vino a la clínica y nació mi hija. Si hay algo que aprendí fue a priorizarme a mí y a mi familia; y que esto que pasa hoy tiene que ver con eso. Creo que cuando nos conectamos con lo que nos hace bien, como la música, el amor y la gente que tenemos, todo fluye”, cerró.

“Mei nació por cesárea, prematura pero saludable. El mismo día del alta por la cesárea y que dejaba a mi hija en neo me volvieron a internar por otro pico de presión. Finalmente volvimos juntas a casa”, le contó a la producción del ciclo.

Más sobre este tema La hija de un participante de Canta Conmigo Ahora conmovió a Marcelo Tinelli: "Soy tu fan, papi"

YUMI MIYAI SE QUEDÓ CON EL PRIMER PUESTO DE CANTA CONMIGO AHORA

Marcelo Tinelli no pudo evitar halagar de arriba abajo a Yumi al culminar su performance. “Amo el tango”, dijo ella, mientras Marcelo Tinelli le daba la palabra a Juampi Scroh, que no paraba de llorar desde su puesto jurado.

“Tengo que decir que esa señora se llama Yumi Miyai y es una de las mejores intérpretes, no solo de tango, sino de toda la música. Nosotros estudiamos juntos. Gracias por haberte cruzado en mi vida. Y toda la Argentina tenía que conocer esa voz”, le dijo el jurado, muy emocionado.

“Canté toda mi vida, y empecé cantando en japonés. Ese fue el comienzo y mi papá me enseñó.Él no canta, pero es muy bueno enseñando. Buen maestro resultó, pero cuando era chiquita me decía que lo importante es emocionarse”, explicó Yumi antes de que Marcelo se sorprendiera por los 99 puntos que obtuvo la participante, que quedó clasificada automáticamente.