Quién es Mica Barreto, la cantante que Marcelo Tinelli llevó de las redes sociales a Canta Conmigo Ahora

Canta Conmigo Ahora sigue presentando a los grandes talentos de la canción de Argentina y este lunes llegó a presentarse ante los 100 jurados Mica Barreto, una joven de 23 años que participó con el aval de Marcelo Tinelli.

La joven de Rafael Calzada le contó a la producción que vive con su marido Lucas y el hijo de ambos, Noah, en Lomas de Zamora, y que se dedica a la música profesionalmente ya que canta en bares y eventos privados, por lo que su experiencia le dio una buena base.

Mica asegura que gracias a la música se volvió inmune a las frustraciones porque siempre “la sacó adelante cuando quiso dejarse caer” y por eso en la pandemia, cuando tuvo que dejar de trabajar de lo que le gusta, pudo seguir adelante.

MICA BARRETO CONQUISTÓ LA JURADO DE CANTA CONMIGO AHORA

Mica explicó que durante la pandemia trabajó en una granja vendiendo pollos, pero siempre “intentando salir adelante”, fiel a su estilo, aunque también contó que hubo un hecho que le costó mucho transitar.

“La partida mi Abuela fue lo que más me marcó. Pero ella era cantante de tango, y me dejó ese don. Por eso lo disfruto y sé que desde el cielo me abraza”, se esperanzó, antes de revelar cuáles son sus influencias musicales.

“Canto de todo de un poco, al vivir de esto, canto de todo un poquito. Pero más amo el pop latino. Las canciones que me dieron son muy hermosas. Y quiero dejar lo mejor”, aseguró ante la cámara.

MICA BARRETA, LA MEJOR DE LA GALA DEL LUNES DE CANTA CONMIGO AHORA

Mica ´subió al escenario y entonó con maestría las estrofas de la versión en castellano de Como yo nadie te ha amado de Jon Bon Jovi. El jurado se rindió a sus pies, con la salvedad de Alejandro Paker, que brindó una detallada explicación de por qué no la eligió.

Pero lo que más llamó la atención fue el hecho de que Marcelo Tinelli reveló que fue él quien invitó a Mica al certamen. “Yo la descubrí un día cantando en Instagram, una cosa increíble. Empecé a seguirla y pensé ‘cómo canta esta chica’, y les dije a los chicos que tenía que venir”, dijo el conductor.

“Es un sueño cumplido del que no quiero despertar nunca más”, dijo la joven, que finalmente obtuvo unos valiosísimos 97 puntos, que la dejaron en el primer puesto del podio.