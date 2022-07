Quién es Crash, la jurado que encandiló a Cristian Castro en Canta conmigo ahora

Canta conmigo ahora debutó este lunes en el trece con una puesta de primer nivel, participantes muy talentosos y un jurado de 100 personas que incluye a artistas emergentes como Crash, una joven que viene sonando fuerte en los últimos tiempos.

En diálogo con Ciudad, Crash (27) reveló que ese es el nombre por el que prefiere ser conocida. “Todos me llaman así, ya ni siquiera me preguntan cuál es mi nombre. Me súper identifico, es muy fácil de recordar y estoy haciendo mi carrera de esta manera”, dice.

Crash nació en Caseros pero vivió casi toda su vida en Castelar, un lugar que la deja “desconectarse” un poco de la vida artística. “A veces me preguntan si me gustaría vivir en Capital y la verdad es que solo lo haría si tuviera mi casa ahí por una facilidad para moverme”, reveló.

“El desconectar y volver a mi barrio me da paz, entonces no me molesta manejar hasta acá”, señaló la cantante, que recuerda que quiere hacer música desde que tiene memoria, razón por la cual comenzó a estudiar a los 13 años en una escuela de canto y comedia musical.

“A lo largo de los años le metí, le metí y le metí hasta que conocí a mi productor con quien estoy haciendo mis propias canciones”, explicó, y afirmó que todavía toma clases de baile y está buscando un profesor de canto para seguir mejorando en los suyo. “Nunca se deja de aprender, nunca creo que tengo todo solucionado”, afirmó.

DEL CANTO A LA FICCIÓN

Consultada sobre sus apariciones en series y especiales para la TV, Crash contó que es la ficción es un rubro al que también “le pone fichas”. “Fue toda una experiencia tanto Go! Vive a tu manera (Netflix) como WTF! (Flow) donde fui una de las protagonistas. Me encantó y si me surge otra propuesta actoral claramente lo haría porque me parece un desafío”, señaló.

“Lo que tuve a favor a favor en WTF! es que estaba todo el trasfondo musical y que pude componer los temas con el equipo de producción así que fue como un poco de todo”, cuenta Crash, que recordó que “a veces se olvida de todo lo que hizo en todos estos años de carrera”.

“Me pasa que se me prende la lamparita y digo ‘cierto que hice esto’”, recuerda Crash, que señala que haber estado en otro ciclo de Ideas del Sur varios años atrás le permitió hacer contacto con un compañero que la acercó a Sebastián Mellino, que hoy produce su carrera musical.

UNA CARRERA BIEN DE ABAJO

“Íbamos a tocar a cumpleaños de 15, casamientos, fiestas de fin de año... Hacíamos dos shows por noche, uno a las 12 de la noche y otro a las 3 de la mañana. ¡Tengo experiencia para tirar el techo!”, dice, divertida, antes de hablar de su construcción como artista.

“Siento que fui creciendo y por eso mi look no es el mismo que hace dos o tres años. A mí me encantan la moda y cuidarme, y por eso quizá algunos me ven y piensan que soy sofisticada o 'cheta' pero nada que ver”, resalta.

“Soy de Castelar y la sigo remando porque todavía no puedo vivir de la música aunque es mi sueño y es mi meta”, explica, señalando a la pandemia de Covid castigó al ambiente artístico de manera implacable, aunque reconoce que “están empezando a salir más shows”.

Crash señala que su carrera solista comenzó con el tema suerte que lanzó en 2019, y que eso marcó el inicio de su transformación. “Este pelo surgió ahí, de manera espontánea. Una vez me preguntaron por qué no me teñía de colorada y comencé con una mechita, después más y más y terminé hasta las cejas. Fue como un proceso”, dice sobre su característica física más llamativa.

CANTA CONMIGO AHORA, LA GRAN VIDRIERA DE CRASH

Crash cuenta que, como cualquier persona que ha tenido una carrera bien de abajo, tiene un gran control sobre sus expectativas pero hubo algo que le llamó la atención de su convocatoria a Canta conmigo ahora.

“En un momento tuve frustraciones porque una quiere que las cosas sucedan porque trabaja mucho por eso, pero aprendí a tener más paciencia y a disfrutar más del proceso”, reconoció. “Resulta que mi número es el 11, y me llamaron para ir el día 11 a las 11, el número de mi entrevista era el 11 y empezamos a grabar el día 11. Todo muy, muy, muy loco; así que dije ‘esto es para mí’ y a los productores les dije ‘nos vemos”, recordó.

Tras ser seleccionada como jurado, Crash reconoce que todavía está “acostumbrándose a este ritmo de grabación”. “Entramos a la mañana o al mediodía y salimos, depende como van las grabaciones, generalmente a la noche. Grabamos más de un programa así que lleva toda una producción y un descanso en el medio para comer algo”, contó.

Asimismo, la cantante contó que con los otros 99 jurados, van teniendo “distintos modos”. “Cuando llegamos a la mañana estamos más tranquilos, nos saludamos, nos ponemos el outfit de cada uno y de repente capaz se arma una fiesta en la que todos se ponen a bailar y a cantar”, reveló.

“Pero hay momentos en los que nos tenemos que calmar porque es muy agotadora la grabación y hay que nivelar la energía porque si no, al grabar el último programa del día estás muerta de cansancio”, contó, antes de hablar cómo es el clima dentro de la carpa de los jurados.

“Inevitablemente se van armando grupitos porque uno tiene más afinidad con unos que con otros, pero siento que hay una gran energía, linda, entre todos. Al menos yo percibo que me llevo bien con todos, que puedo charlar con cualquiera en cualquier momento y eso está buenísimo, y me comentaban los demás que la energía todos la sentimos igual”, explicó.

Crash contó que por un viaje no pudo conocer a Marcelo Tinelli en la reunión general de jurados, pero pudo saludarlo en el inicio de las grabaciones. “Quería darle las gracias por esta oportunidad, porque es muy grande la exposición que tengo ahora. Su presencia es muy imponente, la verdad es que lo admiro”, reconoció.

UN MOMENTO INMEJORABLE PARA CRASH: TV Y NUEVO LANZAMIENTO

Crash contó que estas dos semanas son muy importantes para ella ya que además del debut de Canta conmigo ahora, el 5 de agosto lanzará su nuevo trabajo musical, En busca de amor. “Esta canción la grabé acá, en el estudio de Once Loops, yo viajé a Miami y me preguntaron si quería grabar el videoclip allá, pero yo quería hacerlo acá con mi equipo. Y van a ver que quedó buenísimo”, adelantó, y contó que se trata de un tema de rock que cuenta una experiencia de vida propia.

A la hora de definirse musicalmente, Crash reconoce que le gusta “ir por lo que siente y no por la tendencia musical de hoy día”. “Quiero ser versátil. De hecho en mis anteriores lanzamientos hay un “rhythm and blues” aunque he lanzado trap y pop. Me gusta hacer lo que siento respetando mi estilo porque cuando hay mucho no se entiende nada”, explicó.

“El rock es algo que me encanta de chica, cuando escuchaba a Avril Lavigne, y yo apuesto a eso, a lo que creo, porque no hay fórmula. Yo respeto lo que quiere hacer cada artista, pero yo elijo ser fiel a lo que amo, a lo que escuché toda mi vida. No me gusta hacer ‘lo que se supone que hay que hacer’”, señaló.

Crash se muestra con los pies bien puestos sobre la tierra, y agradece la “posición de privilegio” que ocupa y a su familia, que la apoya incondicionalmente, mientras sueña con poder hacer un álbum que tenga un concepto definido y del cual ya tiene dos temas: el de apertura y el de cierre.