Qué hace Nati Jota en la Antártida Argentina: "Estoy cumpliendo un sueño y conociendo un lugar único"

A casi un mes de su sorpresiva desvinculación laboral de Nadie Dice Nada, Nati Jota se reportó desde la Antártida Argentina en las redes sociales y descolocó a sus seguidores con su aventurero viaje.

¿A qué viajó la influencer a la Antártida? Nati viajó junto a Momo, otro influencer y streamer, para hacer una cobertura especial del impactante y lejano territorio nacional. Ambos volaron en un avión militar con la misión de filmar un documental.

NATI JOTA HABLÓ DE SU VIAJE A LA ANTÁRTIDA ARGENTINA

"Orgullosa de poder acercarles la Antártida Argentina. Yo estoy cumpliendo otro sueño de esos que no sabía que tenía, conociendo un lugar único y con el privilegio de poder compartirlo con ustedes. Eso es lo más especial de todo", expresó Nati en Instagram, junto a fotos desde el impactante lugar.

"Acá, en la Base Marambio (no puedo creer que digo Base Marambio y no es un chiste refiriéndome a un lugar recóndito -pero no tanto-) viven entre 80 y 200 personas, depende de la etapa del año, lejísimos del continente, con un clima súper hostil, con una misión especial y en comunidad colaborándose todos entre todos, cada uno con su aporte y su rol", continuó.

"Nada, un flash. Y no saben qué amorosa la gente de acá, orgullosa de nuestra Antártida, y mega servicial. Bueno, los amo. Gracias por acompañarme e impulsarme en cada paso. Ya les seguiré contando y mostrando más", finalizó Nati Jota, viviendo una experiencia única y registrándola al detalle para compartirla con la gente.