El miércoles, el diario Crónica descolocó a todos con la duda que planetó en su portada sobre la salud de Diego Maradona (58): “¿Qué le pasa a Diego?”. En el desarrollo de la noticia, el periódico se explayó: “Hay preocupación en su entorno familiar por el deterioro en la salud del astro. Se habla de problemas neurológicos y principio de Alzheimer. Una de sus hermanas quiere que sea internado lo antes posible. Total hermetismo en el círculo íntimo”.

Entonces, la versión de que el Diez tendría mal de Alzheimer motivó que la prensa aprovechara la mediación que su abogado, Matías Morla, tuvo con Fernando Burlando y Claudia Villafañe para aclarar los tantos ante la prensa. “Diego está bárbaro. En Dorados de Sinaloa, donde estuvo como técnico y lo llevó del último puesto hasta la final en dos oportunidades, había un presidente, un vicepresidente, un cuerpo técnico que estaba formado por un psicólogo y un psiquiatra. Los que se encargan de la salud mental son ellos y en ningún momento hablaron de enfermedades mentales. Sumado a que él esta medicado para dormir, como mucha gente, medicación que le da un médico. O sea que Diego está en perfecto estado. Sí está mal de la rodilla y del hombro. Se está reuniendo con profesionales para sanar eso y después retomar”, explicó el letrado ante Involucrados.

"Dorados de Sinaloa tenía un cuerpo técnico formado por un psicólogo y un psiquiatra. Los que se encargan de la salud mental son ellos y en ningún momento hablaron de enfermedades mentales". G-plus

Morla sintetizó qué pensaba de la versión periodística: “Lo tomo como una ridiculez. Con los periodistas soy muy respetuoso y nunca hablo de ellos. El periodista no va a inventar eso, alguien se lo dijo, y se lo dijo por error. Espero que me den el derecho a réplica, que me llamen para poder dar la explicación”.

“Tomo la portada de Crónica como una ridiculez. Espero que me den el derecho a réplica, que me llamen para poder dar la explicación”. G-plus

Al final, Matías Morla descartó llevar el tema del rumor sobre la salud de Diego Maradona a la Justicia: “Jamás acciono contra los periodistas, hacen su trabajo. Uno da su información, salvo que me conste que haya un tema personal y que quiera damnificar o informar mal a alguien. Pero Crónica llamó a alguien que le dio ese dato y lo tiró, no es algo que sea grave. Sí genera mucho malestar y problemas con la familia, y mucha preocupación en el entorno. Les diría que me den el derecho a réplica para poder explicar, pero Diego está bárbaro”.

