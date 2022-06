Qué dice el entorno de Alina Moine sobre su relación con Marcelo Gallardo: "Le aconsejan que salga de ahí"

La relación de Alina Moine con Marcelo Gallardo es un tema que ocupa y preocupa al entorno de la periodista deportiva, y Paula Varela reveló el reiterado consejo que le dieron a la conductora de ESPN respecto del DT de River Plate.

"Sus amigos y gente cercana le han aconsejado muchas veces que salga de ahí, que salga de esta historia. Los amigos sienten que es una historia tóxica", explicó la panelista de Socios del Espectáculo.

Luego, argumentó el razonamiento de los cercanos a Moine respecto de Gallardo, quien a su vez no termina de confirmar a viva voz su separación definitiva de Geraldine la Rosa, la madre de sus cuatro hijos: "Que ella vive de promesas de él, que confía, pero que nunca llega el blanqueo".

Instantes antes, Mariana Brey había comentado los sentimientos de Alina Moine hacia Gallardo: "Ella está muerta de amor por Gallardo y a su personas más íntimas y cercanas les cuenta, no desde hace dos meses, sino desde hace muchos años que tiene una relación con él. Está enamorada, por eso lo cuenta, no porque es una loca a la que no le importa nada y va por todo".

LA VERSIÓN DE MARCELO GALLARDO A SUS ÍNTIMOS SOBRE SU VÍNCULO CON ALINA MOINE

Por otra parte, Karina Iavícoli expuso la postura que Marcelo Gallardo frente a sus allegados respecto de las versiones de romance con Alina Moine, mientras con Geraldine la Rosa, su esposa y madre de sus cuatro hijos "siguen haciendo la vida como siempre".

"Lo que me cuenta el entorno más íntimo de Marcelo Gallardo es que hubo una reunión familiar por los rumores que dicen que tiene una relación con Alina Moine", reveló Iavícoli.

Entonces, sinceró la reacción del Muñeco: "Y él dijo 'no, de ninguna manera. Eso es mentira'".

Al final, Mariana Brey analizó la postura de Marcelo Gallardo respecto de Alina Moine: "El Señor Gallardo desmiente la relación. Eso no significa que la relación no exista. Que él A su entorno, a sus amigos, a su familia le diga 'yo con Alina no tengo nada que ver' es otro tema".