El Puma Rodríguez increpó a Alejandro Paker en Canta Conmigo Ahora: "A veces me molesta"

El Puma Rodríguez cruzó en Canta Conmigo Ahora a Alejandro Paker luego de que sea uno de los únicos que no le diera el voto a una mujer que enamoró a casi todo el jurado con su voz.

“Yo tengo dos cosas que decir, cantas de maravilla, me dan ganas de llorar cuando te oigo y te veo, se emociona mi alma, cualquier persona que te vea se va a inspirar en ti”, le dijo el Puma a la participante.

Indignado por la actitud de su compañero, el Puma comentó: “ Y otra cosa, yo no tengo nada contra Paker pero a veces me molesta, ¿cómo puede ser que nos paremos todos en una cosa de absoluto éxito… ¿Te molesto Marcelo?”.

“No, no molestas”, le dijo Tinelli y entonces Rodríguez se dirigió directamente al jurado con el que estaba molesto por ser uno de los únicos que no votó a la competidora: “Paker, ¿dime por qué no te paraste en esta ocasión tampoco?”.

Más sobre este tema El Tirri reveló quién es el más sensible y quién es el más divo de Canta Conmigo Ahora

LA RESPUESTA DE ALEJANDRO PAKER AL PUMA RODRÍGUEZ

Luego de que el Puma Rodríguez le reclamara por qué no votó a la participante que conmovió a todos los jurados, Alejandro Paker explicó: “Me gustó muchísimo,lo importante es la cantidad de los jurados que te dijeron que sí”.

“Muchas veces en la profesión aprendemos con diferentes maestros que miremos las veces que nos dicen no. Acá hay 100 miradas y la mía es la única diferente, seguramente vas a tener un gran puntaje acá y festejemos eso”, finalizó Paker.