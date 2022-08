El Puma Rodríguez explotó contra sus compañeras de Canta Conmigo Ahora: "¡Tarjeta roja para ustedes!"

La participación de Miguel Ángel Rodas, un tanguero que brilló con su talento, en Canta Conmigo Ahora no consiguió desbancar a quienes venían encabezando como las tres participantes más votadas. El Puma Rodríguez quedó encantado con la actuación del concursante… ¡y cruzó a Magui Olave, Fenix Drag y a quienes no se levantaron!

Coti estaba dando su devolución al cantante, cuando el intérprete de Agárrense de las manos lo interrumpió para dirigirse a sus compañeras, además del resto de los jurados que no se pararon para votar al concursante.

Molesto, se dirigió hacia ellas que las tenía a su lado. “Marcelo, le robo un segundo a Coti”, empezó diciendo.

"Cuando escuchas un cantante como este tú tienes que pararte. ¡Tarjeta roja para ustedes!". G-plus

EL PUMA RODRÍGUEZ SE ENOJÓ CON MAGUI OLAVE Y FENIX DRAG EN CANTA CONMIGO AHORA

“Las que no se paran o los que no se paran cuidando al podio no debe ser”, señaló, haciendo que la drag, desafiante, mire hacia otro lado como restándole importancia a lo que decía y que la cuartetera solo pueda hacer una sonrisa nerviosa.

Más sobre este tema El Puma Rodríguez increpó a Alejandro Paker en Canta Conmigo Ahora: "A veces me molesta"

“Cuando escuchas un cantante como este tú tienes que pararte. No importa lo que esté en el podio porque esa es la competencia”, aseveró, enojado, luego del cruce que mantuvo con Alejandro Paker.

Más sobre este tema Canta Conmigo Ahora: el Puma Rodríguez y Alejandro Paker mantuvieron una charla luego del tenso cruce

“¡Tarjeta roja para ustedes!”, lanzó, provocando que Magui se tape la cara y Fenix le dedique un picante gesto de desinterés. ¡Se picó!