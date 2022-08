El Puma Rodríguez cantó en Canta Conmigo Ahora y emocionó a Tinelli hasta las lágrimas: "Estoy temblando por dentro"

Si bien son muchos los participantes de Canta Conmigo Ahora los que deslumbraron con su talento en el escenario, fue un jurado quien cambió de roles e hizo emocionar hasta las lágrimas a Marcelo Tinelli.

Se trata del Puma Rodríguez, quien interpretó su famoso hit Agárrense de las manos mientras el resto de sus compañeros se levantaron para corear el tema a puro ritmo, baile y de las manos todos juntos.

Tras escucharlo, el conductor tomó la palabra: “La verdad es que lo que transmitiste fue maravilloso. Para mí, es tener un maestro acá adelante y verte como jurado y creo que para todos es inspirador. Sos una persona con una juventud eterna, un amor increíble y cada palabra tuya es certera, la adecuada, la justa y la correcta. No tengo más que palabras de agradecimiento. Que estés integrando el jurado es un enorme honor para todos nosotros. Sos un ejemplo y aprendo en cada momento al lado tuyo”, expresó.

Fue entonces que el músico compartió sus sentimientos en vivo: “Después de lo que me pasó, que casi me voy del cuerpo, decidí aprovechar cada instante de mi vida y dar todo el amor y el cariño a cualquier persona. Me satisface poder dar un rato de felicidad a la gente. Tenía tiempo que no me divertía así como en este programa, hay muchas cosas que me llegan al corazón”.

Puma Rodríguez: "No es que sea difícil emocionarme, es que en este momento estoy temblando por dentro viéndolos a ustedes de frente a mí y con tus palabras, Marcelo. Siento un amor profundo amor por este país desde el día que llegué". G-plus

“No es que sea difícil emocionarme, es que en este momento estoy temblando por dentro viéndolos a ustedes de frente a mí y con tus palabras, Marcelo. Siento un amor profundo amor por este país desde el día que llegué. ¡Gracias!”, cerró, visiblemente conmovido al igual que Tinelli y todos los presentes.