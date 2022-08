El Puma Rodríguez apuró a Paker en vivo por ser el único jurado que no se levantó tras escuchar el talento de una participante de Canta Conmigo Ahora

La voz, el talento que demostró y la fuerza que le imprimió Nadia Bianchetti a su interpretación en Canta Conmigo Ahora lograron que 99 de los 100 jurados le dieran su voto positivo. Sin embargo, lejos de pasar por alto la actitud de Alejandro Paker de quedarse sentado, el Puma Rodríguez no dudó en cuestionar a su compañero.

“Me preocupa Paker porque parece que está soldado a la silla, ¿no? Con tu permiso, Marcelo, quiero preguntarle algo. Dame dos razones, nada más, por la cual no te paraste”, indagó el cantante.

Fue entonces que el artista se sinceró en vivo y se dirigió a la concursante: “Sucedió que, mientras te escuchaba, me llevaste a un lugar que hasta me olvide de apretar el botón. Me llevaste, no sé adónde, pero a un lugar para aplaudirte de pie, de verdad. Pero me quede acá sentado, perdón”.

DESCONSOLADO LLANTO DE UNA PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA AL HABLAR DE LA MUERTE DE SU GRAN AMIGO Y PRODUCTOR

La participación de Nadia Bianchetti en el escenario de Canta Conmigo Ahora fue de las más emocionantes de la noche después de que la participante le dedicará su interpretación a una persona especial que no está más a su lado.

“Mariano era un gran amigo y era mi productor. Dimos un show hermoso con nuestras canciones y a la semana que teníamos que tocar, íbamos a ser teloneros de Alejandro Sanz, que era una locura, y falleció”, comenzó diciendo la concursante con lágrimas en los ojos.

“Después de eso no canté más, no quise cantar más. Dije ‘la música no es para mí, no puedo, no puedo más’”, agregó, quebrada, y Marcelo Tinelli atinó a abrazarla par tranquilizarla y darle el apoyo y la fuerza que se sintió entre todos los presentes.

“Perdón, es que es muy fuerte. Mucha gente me decía ‘Nadia canta, no dejes de cantar’. Y yo no quería cantar más. Mi mejor amigo fue el que me anotó y cuando me llamaron pensé ‘no lo puedo creer’. Fue una oportunidad de nuevo, un ‘sí se puede’. Mi mensaje para todos es que sigan, siempre se puede hacer realidad un sueño. Y gracias a todos ustedes y a vos, Marce”, cerró Nadia, a flor de piel.