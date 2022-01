La profunda reflexión de Patricia Sosa a días de cumplir 66 años: "Quiero festejar la vida"

Lejos de las polémicas y enfocada en su carrera, Patricia Sosa está a punto de cumplir 66 años.

El 23 de enero la cantante dará una nueva vuelta al sol y mientras se prepara para festejar se muestra públicamente muy agradecida.

Patricia está disfrutando de su presente, lejos de preocuparse de más por el paso del tiempo.

"Yo tengo una energía muy para arriba. A veces, no me doy cuenta de la edad que tengo. No me preocupa", sentenció en diálogo con María Laura Santillán.

PATRICIA SOSA QUIERE FESTEJAR CON SUS SERES QUERIDOS

Contenta por su inminente cumpleaños, la cantante remarcó que tiene muchas ganas de festejar con sus amigos y familiares.

"Estuve mucho tiempo parada, mucho tiempo sin hacer nada. Compuse, estuve arriba de la montaña, estuve abajo de la montaña, hice streamings y el público presencial, el ida y vuelta, no estaba. Y dije 'festejo mi cumpleaños'. Quiero festejar la vida, la salud, quiero festejar que estamos bien y quiero estar con la gente. Festejemos juntos. Estoy contenta", cerró, agradecida.