Ya no falta nada para que Karina, La Princesita ingrese al estudio de ShowMatch para lucir su talento en la danza. Snin embargo, a horas de ser presentada por Marcelo Tinelli, la participante reconoció que siente un fuerte malestar.

"Uno aprende a valorar el trabajo de los bailarines, los acróbatas o la gente que trabaja con su cuerpo porque uno que no está acostumbrado, no entiende que están bailando y por ahí haciendo cosas con dolor. Y para ellos es muy normal", comenzó diciendo la artista en Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine).

"Para mí, un dolorcito es como el fin del mundo y la verdad es que estoy con varios dolores. Uno en la zona de la costilla, que es un dolor similar a la de una fractura, y uno en el abdomen. No se tolera". G-plus

"Para mí que es nuevo, un dolorcito es como el fin del mundo y la verdad es que estoy con varios dolores. Uno en la zona de la costilla, que es un dolor similar a la de una fractura, y uno en el abdomen. No se tolera", agregó.

Luego, Karina confesó que quebró en llanto en el escenaria al hacer una de las pasadas: "Ayer me puse a llorar del dolor que sentía, pero calculo que con la adrenalina no lo voy a sentir tanto. Y de última es aguantarlo una vez y ya está. Esto empezó ayer así que no sé decir con seguridad lo que es, mañana con un estudio voy a saber".

"Estoy preocupada porque es algo desconocido. Los médicos me dijeron que no quedaba otra que esperar hasta mañana. Si yo trabajara con mi cuerpo, estaría menos asustado pero no sé. Por ahí es una pavada y más adelante pueda estar más tranquila", cerró la entrevistada, sin ocultar lo que la aqueja.