En La Previa de La Academia recordaron cómo fueron los inicios de Jorgito Moliniers en ShowMatch: "Se dejó cortar el pelo por un iPad"

La polémica salida de Jorgito Moliniers de La Academia de ShowMatch originó cruces de todo tipo entre el bailarín, Luciana Salazar y los integrantes de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), especialmente con Gabriel Fernández. El productor aseguró hace algunos días que el exparticipante era un “mentirosos serial” y su respuesta llegó por parte de una entrevista exclusiva con Ciudad en la que aseguró que deberían considerarlo “un señor”.

“Él me conoce desde que entré a la productora, sabe cómo entré, cómo me comporté. Sabe que tengo que mantener el código para cuidar a un montón de gente”, dijo Jorgito Moliniers, sobre los dichos de Fernández. “Gaby debería decir que soy un señor, que tengo códigos y que por algo será que hago lo que hago”, agregó el bailarín.

“Hay señores mentirosos y seriales. Todo lo que dije lo sostengo. No tengo nada para sumar ni para restar. No habla de Luciana Salazar. solamente de mí, y no tiene nada para contar, porque no sabe nada de mi vida privada, ni mucho menos”, señaló por su parte Gabriel Fernández. “Cuando dice que no habla porque ‘tiene códigos’, abre una puerta muy grande porque si no tiene nada para decir de esa persona, no decís nada. ¿De qué nos tiene que cuidar tanto? ¿Qué hizo, un curso de cuidador?”, agregó Fernández.

“Y sí, te conozco desde que arrancaste, desde el primer día. Viniste a Este es el show y hasta te cortaste el pelo en cámara por un iPad. Para que le regalen un iPad se cortó el pelo en vivo”, lanzó Gabriel Fernández sobre el ingreso de Jorgito Moliniers a LaFlia cuando todavía se llamaba Ideas de Sur. “¡Mirá desde cuándo lo conozco! Obvio que lo conozco, pero no lo voy a amenazar con él como hace con los códigos”, concluyó.