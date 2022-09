La pregunta sin filtros de Flor de la Ve sobre Eduardo Feinmann: "¿Cómo terminó con Sabrina Carballo?"

Los Martín Fierro de la Radio, que tendrán fecha el 2 de octubre, llevó a LAM a reflotar la histórica mala relación que tienen Eduardo Feinmann y Andy Kusnetzoff, quienes compiten en una terna. Al punto de que los conductores intercambiaron explosivas declaraciones en los medios.

En ese marco, y luego de ver una nota de Feinmann destrozando a Kusnetzoff en Intrusos, Florencia de la Ve lanzó una llamativa pregunta, sobre el romance que Eduardo supo tener con Sabrina Carballo, en 2015.

LA PREGUNTA SIN FILTRO DE FLOR DE LA VE SOBRE FEINMANN Y CARBALLO

Florencia de la Ve: -No se guardó nada, Feinmann.

Maite Peñoñori: -Le dijo a Andy mala persona, oscuro, que no le cree nada, que no siente admiración por él. Dijo ‘tomé un café con él y me parece una persona horrible’.

"Mientras veía la nota de Andy, ¿sabén en qué pensaba? ¿Cómo terminó con Sabrina Carballo? ¿Cómo se likearon?". G-plus

Flor: -¿Qué pensará de Andy Kusnetzoff? Mientras veía la nota, ¿sabén en qué pensaba? ¿Cómo terminó con Sabrina Carballo? ¿Cómo se likearon?

Maite: -Era raro eso, ¿no?

Nancy Duré: -Él ahora está en pareja y tiene una bebita…

Flor: -No, bueno, estamos hablando del pasado. Y digo '¿cómo llagaron a cruzarse?'.

Maite: -Sí, era un match absolutamente impensado con Sabrina.

Marcela Tauro: -Él es muy caballero. Pero no puedo contar cosas porque me va a matar. Pero tiene muchas famosas que no supimos… Cuando salió que estaba con Sabrina, ya habían cortado hace rato. Las mujeres se le enamoran. Lo venían a buscar a la puerta del canal.

