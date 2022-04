La pregunta sin filtros de Felipe Fort a Rocío Marengo en plena nota: "¿Quién es tu preferido, Marta o yo?"

Felipe Fort jugó a ser notero para Socios del Espectáculo en exclusiva y entrevistó a su hermana Martita Fort y a Rocío Marengo, a quien puso en aprietos con una pregunta sin filtros.

“Estamos acá con Martha y Rocío, ¿cómo están? Me enteré que se iban a Chile, ¿puede ser eso?”, expresó el hijo de Ricardo Fort y Marengo respondió con humor: “¿Periodista nuevo? Basta, corten esto, basta”.

“¿Rocío, para vos quién es tu preferido, Martu o yo?”, lanzó sin rodeos Felipe y tras incomodar hasta las risas a la pareja su tío Eduardo Fort, el heredero cerró: “Bueno esto fue para Socios del Espectáculo, un saludo”.

ROCIO MARENGO DEFENDIÓ A FELIPE Y MARTITA FORT

En diálogo con Socios del Espectáculo, Rocío Marengo defendió a Martita y Felipe Fort de los cuestionamientos que la familia de Gustavo Martínez realizó en contra de los hijos de Ricardo tras su muerte.

“Es horrible estar en la familia de Gustavo, o en la familia de Marta y Felipe. Los chicos fueron re agredidos y no se lo merecían porque ellos vivieron algo que no eligieron. No tenían ni 18 años. Como la familia no habla, atacan”, sentenció.