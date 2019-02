Polémico gesto de Julieta Bal en pleno abucheo a Santiago, Fede y Carmen Barbieri en los Estrella de Mar 2019

La entrega de premios de los Estrella de Mar 2019 dio pie a más de una polémica y expuso una conocida interna familiar, la de Julieta Bal con su padre, Santiago, y su hermano, Federico, quienes no fueron a la ceremonia y fueron blancos de un ruidoso abucheo, luego de ganar en el rubro Mejor revista con Nuevamente juntos, obra que protagonizan junto a Carmen Barbieri.

"Este es el momento del abucheo, ¿ven el dedito? Es de Julieta Bal. Abucheó a su hermano y a su padre. Y a Carmen", dijo Rial. G-plus

Ahondando en los escándalos que tuvieron lugar en el evento, Jorge Rial mostró el polémico gesto de Julieta, en plena silbatina, contra el clan Bal.

Más sobre este tema Carmen Barbieri, Santiago y Fede Bal: faltazo grupal y abucheo en la entrega de premios Estrella de Mar 2019

"Hubo abucheos que incluyeron a Julieta Bal. Hay un video, una foto... Este es el momento del abucheo, ¿ven el dedito? Es de Julieta Bal. Abucheó a su hermano y a su padre. Y a Carmen", dijo el conductor de Intrusos, exhibiendo en pantalla la imagen de la actriz, alzando su mano con el pulgar para abajo, cuando el espectáculo de los Bal ganó la terna y ninguno de ellos estaba para recibir el galardón.

La explicación de Julieta Bal sobre su abucheo:

Concluida la ceremonia en el hotel Sheraton de Mar del Plata, el notero de Intrusos fue a buscar a Julieta Bal para saber por qué se sumó al descrédito sobre Santiago Bal, Federico Bal y Carmen Barbieri. Ella, lejos de achicarse, brindó un furioso argumento.

"Federico, apenas vio eso (que lo abucheó), me dijo las barbaridades que suele decirme y me bloqueó en el WhatsApp". G-plus

"Si hay tres personas que están ternadas y no sube nadie a recibir el premio, yo hice lo mismo que hicieron todos... Mi hermano, Federico, apenas vio eso, me dijo las barbaridades que suele decirme. Hace año dice barbaridades sobre mi persona, que me dan taquicardia. Y las dejé pasar porque era el mejor momento de mi amor (Roberto Peña, quien ganó un Estrella de Mar)", dijo Julieta, con las sensaciones a flor de piel.

Luego, reveló cuál fue la reacción de su hermano, tras el breve ida y vuelta por WhatsApp: "Lamentablemente le respondí, pero no respondí nada malo, no es mi manera... A ese tipo de gente la quiero lejos de mi vida. Yo me rodeo de gente sana, hermosa, de gente que tiene luz. Después de lo que me mandó, él me bloqueó al toque. Eso me duele".