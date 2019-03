Ángel de Brito lanzó una información tan explosiva como polémica. El conductor de Los Ángeles de la Mañana aseguró que Jimena Barón le prohibió a Mauro Caiazza estar en el Súper Bailando 2019.

“Lo van a desmentir porque es polémico. Es alguien a quien acusan de hacer algo que criticó. A esta persona no la dejaban hacer algo y ahora lo hace. Hay una persona convocada para un trabajo y su pareja no quiere que lo haga", comenzó el periodista el enigmático, haciendo referencia al conflicto que tuvo en su momento la actriz con su pareja de entonces, Daniel Osvaldo. "Parece que manda en la pareja y le pidió que no lo haga. Tiene miedo del contexto. Le prohíbe ir, bah, le sugiere… Ya dijo no y perdió un trabajo”, agregó.

“Llamaron de la producción y le dijeron ‘¿querés bailar con tal persona?’ y dijo ‘no’. Le propusieron otra figura, y dijo que no. Tercer intento, todas buenas opciones, y dijo ‘voy a chequear...’”, continuó su relato De Brito.

“Lo chequeaba con su pareja. La última opción había sido Silvina Escudero. Cuando fue y chequeó, le dijeron que no. El que no va a estar en el Bailando es Mauro Caiazza porque Jimena Barón no quiere que baile. Se lo dijo a la producción. ‘Este año no voy a estar en el Bailando’”, completó la información el conductor de eltrece.

Indignada, Yanina Latorre criticó en duros términos la actitud que habría tenido la actriz. “¿Pero Jimena Barón no es de avanzada, feminista, pañuelo verde, muestro el culo, cabeza abierta?”, cuestionó en voz alta la filosa panelista.