Polémica información de Flavio Azzaro sobre Mauro Icardi y Wanda Nara: "Él se quiere separar hace un montón de meses de ella"

En Secretos verdaderos, el ciclo de Luis Ventura, se refirieron a los días de Wanda Nara y Mauro Icardi en Dubai donde se mostraron reconciliados y enamorados. Flavio Azzaro, sin embargo, se refirió a la supuesta infidelidad del futbolista con la China Suárez y fue implacable.

“El gran miedo de Icardi es que vio lo que padeció Maxi López. Icardi se quiere separar hace un montón de meses de Wanda Nara”, lanzó, a quemarropa.

“Además, yo creo que inconscientemente cuando vos dejás tantos cabos sueltos, algo de vos quiere que la otra persona se entere. Es como cuando dejás la computadora con el WhatsApp abierto. Algo de vos quiere que tu mujer se entere, sino no lo hacés. Sos prolijo. Yo no creo que Icardi sea tonto”, señaló el periodista, pero Ventura lo cruzó. “Yo no coincido. Es tonto”, señaló, picantísimo.

"Icardi se quiere separar hace un montón de meses de Wanda Nara". G-plus

Flavio Azzaro, filoso sobre Mauro Icardi y su relación con Wanda Nara

“Es una pareja que nació controversial y, por lo tanto, si tenía que terminar iba a ser de forma controversial por cómo es Wanda y por cómo es Icardi”, señaló Azzaro.

"A Icardi le costó muchos problemas dentro del vestuario del Inter, inicialmente. Le negaban el mate. Hacían la típica mateada cuando estaba lleno de argentinos y en una ronda lo salteaban". G-plus

“Icardi es un tipo que se mostró verdugo ante la situación de Maxi López. Filmó publicidades, participó de canciones. Eso a Icardi le costó muchos problemas dentro del vestuario del Inter, inicialmente. Le negaban el mate. Hacían la típica mateada cuando el Inter estaba lleno de argentinos y en una ronda lo salteaban”, recordó.

Más sobre este tema El tierno mensaje de Wanda Nara a su hijo Valentino por su logro futbolístico: "Tan orgullosa de vos"

“El mundo del fútbol no bancó cómo se mostró Icardi ante la infidelidad. Después se puso en pareja, pero molestó que él se lo enrostre a todo el mundo. Le costó eso porque no lo convocaron para la Selección hasta la época de Sampaoli”, aseveró.