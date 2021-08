Polémica comparación de Claudio Caniggia de Sofía Bonelli y Mariana Nannis: "Estoy mejor de lo que estuve con mi exmujer"

La guerra entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis volvió a tomar por asalto los medios de comunicación a raíz de las explosivas declaraciones de la mediática y su hijo Alex en Polémica en el bar. En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito leyó al aire un extenso descargo que el exfutbolista le envió con el objeto de rebatir las acusaciones de violencia de género que hizo su exesposa en la Justicia argentina y destacó la importancia de Sofía Bonelli en su vida.

“¿No era que cuando ella vino en agosto de 2019, lo hizo para rescatar a su marido de una banda de drogadictos que lo tenía secuestrado y drogado todo el día? ¿Para qué quería rescatar a quien le pagaba?”, leyó Ángel al aire. “Ni bien inicié el trámite de divorcio, de repente, apareció con historias que además de ridículas, no concuerdan cronológicamente con nada. Que quede claro: el divorcio se lo pedí yo en la Justicia y no ella a mí. Es decir que si es verdad que la maltraté, hubiese sido ella, y no yo, la que hubiera pedido el divorcio, y no al revés”, agregó el periodista, atento al documento que tenía en su teléfono.

“Yo estoy con Sofía y estoy mejor de lo que estuve con mi exmujer todo el tiempo. Esa es ka verdad. ¿Está mal? Sofía no rompió ningún hogar. Ella es la persona que quiero al lado mío. Yo decidí separarme porque la situación no daba para más, y punto. La relación era muy mala y mis hijos eran conscientes de eso cien por cien. Esto hubiera pasado de todos modos, por eso da asco cuando se meten con Sofía que es una chica espectacular”, concluyó Ángel De Brito. “Esto es lo que la enloqueció a Mariana Nannis, que Claudio Caniggia se enamoró. Si él hubiera estado con 40 minas, no le jodía. El tema es que él se enamoró”, analizó Yanina Latorre, atenta al tema.