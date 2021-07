El Polaco defendió a Karina La Princesita por los juicios con sus exmúsicos: "La gente es muy ingrata a veces"

El Polaco hizo referencia a los juicios que Karina La Princesita perdió contra sus exmúsicos y no dudó en defenderla. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, el cantante envió ánimos a la madre de su hija Sol a pesar de no saber en detalle qué problemas tuvo con los exintegrantes de su banda, a quienes debe pagar una importante suma de dinero.

“Es un tema delicado, la gente a veces se olvida de donde salió y se olvida la mano que uno le da pero bueno. No sé bien cómo viene la mano o cuáles son los problemas que tuvo porque específicamente no sé qué pasó. Pero es un bajón tener que pagar tanta plata, no sé cuánto es ni nada porque con los quilombos que tenía yo, lo sé muy por arriba”, dijo el participante de La Academia.

"La gente es muy ingrata a veces. Esas son cosas que nos pasa a todos, no sé cómo es lo de Karina, pero tiene que ponerle el pecho y darle para adelante, como siempre". G-plus

Luego, el Polaco habló desde su experiencia como músico: “A mí me pasó y lo pagué, son cosas que pasan y lamentablemente es así. La gente es muy ingrata a veces, no todos eh, yo tengo unos músicos espectaculares y gente que está conmigo hace años, estamos juntos, nos bancamos y somos más que amigos”.

Finalmente, el cantante reflexionó acerca de la actitud de Karina La Princesita. “También hay gente que uno le dio una mano y me terminaron dejando tirado. Esas son cosas que nos pasa a todos, no sé cómo es lo de Karina, pero tiene que ponerle el pecho y darle para adelante, como siempre”, sentenció.