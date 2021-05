El Polaco, a corazón abierto sobre sus humildes comienzos: "Sabía que Dios me ayudaba a llegar a lo que quería"

Tras su debut en La Academia, el Polaco visitó Los Ángeles de la Mañana donde respondió todas las preguntas de Ángel de Brito y sus panelistas sobre su vida personal. El cantante contó además cómo fueron sus orígenes en la música y cómo hizo para pasar a convertirse en unos de los más exitosos de la música local con empeño y dedicación.

“La verdad es que en todo lo que me propuse le puse lo mejor. Yo sabía que algo iba a pasar en mi vida, no sabía qué. De chico tocaba todos los instrumentos, golpee un montón de puertas. Las cosas se van dando, uno va empujando a lo que uno quiere”, recordó el Polaco. “No tenía un mango. Arranqué en un grupo de barrio, tocábamos en los colegios y cumpleaños de 15 gratis porque nos gustaba. Después entré a un grupo que se llamaba Una de cal con el que tocábamos puertas en todos lados, viajábamos en micros de compras a Jujuy y Salta a tocar, había afiches nuestros. Todo fue muy de a poco.

“Después me hice solista. Me acuerdo que ganaba 50 pesos por baile con Una de cal, y por 20 pesos por tema grabé mi primer disco y caminaba de Pompeya hasta Once con el timbal en la mano, con frío. Pero con cada paso que daba yo sabía que Dios me estaba ayudando a llegar a lo que yo quería”, dijo, conmovido, el cantante.

“En el 2006 saqué mi primer disco como solista. Fueron dos o tres años en las que la remamos con mi banda de amigos, después me hice solista y a las tres semanas, de un día para el otro, pegaron todos los temas en todos lados. Yo escribí casi todos los temas porque pensaba que, si la pegaba, cobraba más. Justo el tema que más pegó, Deja de llorar, lo escribió mi amigo Gastón (…) y lo pusimos de quinto tema porque no le teníamos confianza” reveló.

Finalmente, el Polaco recordó cómo fue que se enteró de que todo su esfuerzo comenzó a dar sus frutos. “Estaba en casa escuchando en la radio de Caraza y la gente pedía el tema. Tanto es así que debutamos quince días antes de lo previsto porque la gente quería que vayamos. Tenía una discográfica que me bancaba y mi representante Junior, que todavía trabaja conmigo”, concluyó.