Pícaro piropo de Cristian Castro a una participante de Canta Conmigo Ahora al ver su outfit: "Siento que tu look me castiga"

Luego de mostrar su talento en el escenario de Canta Conmigo Ahora, Luciana –una joven de 29 años que vive en Villa Devoto y que busca cumplir son su sueño- mantuvo un pícaro ida y vuelta con Cristian Castro en vivo.

“Estás muy fachero. Aparte estas usando mi color preferido”, lanzó la concursante, al ver al jurado con un llamativo outfit. A lo que el músico respondió: “A mí me gusta porque esta ‘castigadora’ hoy la chica, me gusta mucho”.

“Siento que ese look me castiga. La idea de la mujer es que te castigues. La chica me va a castigar a besos, ¿es verdad?”, agregó, al ver a Luciana vestida con un pantalón de cuero rojo y un corset negro al cuerpo.

“Tu voz es preciosa, muy clara, tenés muy buena dicción. Sos fina y es muy agradable tu presencia y tu expresión corporal. Me encanto. Muchas gracias”, cerró Cristian, quien culminó canando a dúo con la chica.