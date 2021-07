Pícara reacción de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si recibe propuestas amorosas tras su separación: "Soy como Cabak, no hablo de mi vida privada"

A principios de junio, sin rumores de crisis a la vista, Sabrina Rojas confirmó en LAM su separación de Luciano Castro, actor con quien ya había superado una breve ruptura y con quien tiene dos hijos en común, Fausto y Esperanza.

Tras más de una década de amor y con las cartas sobre la mesa, la actriz habló con Implacables sobre su vínculo actual con su ex y sobre su soltería, y Sabrina les imprimió humor e ironía a sus respuestas.

"Cuando las cuentas están saldadas, cuando las dos personas se quieren, te podés llevar bien. Es la vida. A veces no todo es el amor. Es la convivencia, las cosas decaen un poco y hay que tomar distancia", dijo Rojas, exponiendo la causa que los llevó a separarse.

Sobre la información de que Castro habría sido visto con otra mujer, poco después de anunciar a la prensa la ruptura, Sabrina aclaró: "Cada uno puede hacer sus vidas como quiera. Tenemos las cosas charladas. Eso hace que nosotros podamos convivir".

Acto seguido, el notero de El Nueve le preguntó si recibe mensajes con fines de conquista por las redes sociales y Sabrina Rojas no solo asintió con picardía, sino apuntó en su respuesta el escándalo sentimental que transitó Horacio Cabak en abril. "Yo soy como Cabak, no hablo de mi vida privada. Hay mensajes que me sorprendieron un montón. Hay de todo... Me empezaron a mandar fotos viejas, de cuando era joven, sexy y divertida. Ya tengo 41 años. Quedar soltera a los 41 es el momento ideal. Yo la paso bien desde el primer día. Después el tiempo dirá", concluyó la actriz, con buena onda y haciendo gala de su humor.