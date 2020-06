Pícara pregunta de Juana Viale a Rocío Oliva sobre su situación sentimental: "¿Por qué te presentaron como señorita?"

Súper cómoda en el rol de conductora de La Noche de Mirtha Legrand en reemplazo de su abuela, Juana Viale se muestra cada vez más desenvuelta a la hora de entrevistar a sus invitados y el último sábado sorprendió a Rocío Oliva apenas comenzó el programa.

Mientras la locutora iba presentando a los comensales, se veía a Juana riéndose con todos y después de agradecerles su presencia, le preguntó con picardía a la exnovia de Diego Maradona: “Estaba diciendo, ¿por qué te decían señorita a vos?”, haciendo referencia a que a Julieta Prandi y a ella las habían presentado como señoras y a Oliva como señorita.

Juana indagó: "¿Por qué te decían señorita a vos?”, haciendo referencia a cómo la presentó la locutora. Y ella retrucó: "¡Porque no me casé!” G-plus

Entre carcajadas, Rocío respondió: “¡Porque no me casé!” pero Juana le retrucó “¡yo tampoco y me dijeron señora!”.

Y su invitada, que incluso llegó a comprometerse con Maradona en 2014, concluyó: “Y bueno habrá que corregir. Suena bien igual...”.