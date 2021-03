La pícara chicana de Bicho Gómez que incomodó a Ximena Capristo: "Dejémoslo ahí, eso me trajo unos quilombos"

La crisis de pareja de Ximena Capristo con Gustavo Conti a mediados de 2020 fue uno de los escándalos mediáticos del año, y fue motivo de una divertida chicana de parte del Bicho Gómez a su compañera de Corte y Confección Famosos. Todo surgió a partir de que "la Negra" comentara que había amor entre Pachu Peña y Miriam Lanzoni, ya que la actriz había llorado ante la eliminación del humorista.

Ahí, Pachu reaccionó en resguardo de su matrimonio: “Guarda que después…”. Por eso, Capristo se retractó: “Puede haber amor de amigos, si después quieren continuar otra cosa no lo sé. Yo ahí no me meto”.

Ese fue el pie para que el Bicho chicaneara: “¿No me digas que vos sos del poliamor?”. Entre risas, Capristo replicó: “Dejémoslo ahí, porque eso me trajo unos quilombos”. Acto seguido, Ximena afirmó picante: “No hay que decir nada y hacerla calladito… ¡Es un chiste!”.

Para poner las cosas en contexto, el Bicho dijo: “Parece que Capristo es pro poliamor…”. Lo que motivó que Ximena se sincerara: “Yo en algún momento propuse el poliamor, pero me salió mal”.

Al final, el Bicho Gómez remató con la complicidad de Ximena Capristo, quien ya superó su crisis conyugal: “Parece que ella lo propuso y el otro (Gustavo Conti) arrancó por su cuenta”.