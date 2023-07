Picantísima frase de Lucca Bardelli contra Julieta Poggio: "Estando de novia te diste un beso"

Lucca Bardelli hizo un descargo en las últimas horas luego de que la Tora y Julieta Poggio opinaran acerca de su foto con un amigo a los besos, y no dudó en mandar al frente a su ex.

“Si hablan de mi con tanta libertad, también lo voy a hacer yo… nunca hablé mal de mi ex y tampoco lo haría porque respeto mucho a la persona que tuve en mi vida”, comenzó diciendo el joven.

Fue entonces cuando lanzó: “Pero si yo también tengo que hablar, vos también te diste un beso. No entiendo la doble moral”.

“Si yo subo una foto con un amigo dándome un beso dos meses después de haber cortado y lo subo en mi Instagram está mal… pero si vos estando de novia te diste un beso, no”, cerró Lucca indignado.

LUCCA BARDELLI SE DESPACHÓ CONTRA LA TORA

Lucca Bardelli apuntó contra la Tora en sus redes sociales luego de que esta lo criticara por subir una foto dándose un beso con un amigo.

“Vos que siempre haces el discurso del hate, de la gente que bardea, que hablan sin saber, que salgas a decir todo lo que dijiste por una foto…”, dijo el ex de Juli Poggio.

Al final, sentenció: “Dijiste que soy un mamarracho, que quiero que me vean porque no tengo talento porque no entré a Gran Hermano… no me parece un talento entrar ahí”.