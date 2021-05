Picantes tweets de Yanina Latorre en pleno viaje de Rial a Miami para vacunarse contra el covid: "Buscaron panelistas y todos dijeron que no"

El viernes 14, en plena conducción de LAM porque Ángel de Brito se encuentra en Miami, ya de alta tras contraer covid, Yanina Latorre contó que Jorge Rial viajaría ese día por la noche a Estados Unidos para aplicarse la vacuna contra el coronavirus, luego de ser un ferviente crítico contra aquellos que optaron por esa opción y no esperar la dosis en la Argentina.

"Se vacuna mañana en Miami el menos pensado. Digo el menos pensado porque él fue muy crítico con el tema de la vacuna en Miami, pero me parece genial que se vacune. Nos tenemos que vacunar todos. Pero no hay que hablar al pedo, hay que ser coherente con el discurso. Si decías una cosa, cumplila, sino mudito. Él me hizo bolsa cuando vacuné a mi mamá, (hizo bolsa) a Nacho Viale y a Fabián Doman. Decía que era ilegal", dijo la panelista, tras ser blanco de fuertes cuestionamientos del conductor, cuando en enero viajó a Miami con su mamá, Dora Caamaño, para que la vacunen.

Espectadora crítica de TV Nostra, Yanina miró el programa de Rial, mientras que él estaba en Ezeiza, listo para volar a Estados Unidos, y lanzó filosos tweets al ver que no se abordó el tema en el programa de América.

"Hoy buscaron panelistas y todos les dijeron que no a TV Nostra, entre ellos Monti y Tartu. Y ojo banco mucho a Diego Ramos y Marina Calabró. Están bancando una situación espantosa". G-plus

"Rial se va vacunar después de todo lo que dijo y en su programa analizan con Ana Rosenfeld un tweet de Karina Jelinek TV Nostra", escribió Yanina, con suma ironía.

Luego le sumó información a su catarsis tuitera: "Hoy buscaron panelistas y todos les dijeron que no a TV Nostra, entre ellos Monti y Tartu. Y ojo banco mucho a Diego Ramos y Marina Calabró. Están bancando una situación espantosa".