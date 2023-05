La picante reacción de Marcela Tauro y su mejor amiga al descubrir que salían con el mismo hombre: "Le caímos en la casa"

Luego de ver una nota de Camila Mayan, exnovia de Alexis Mac Allister, contando con visible angustia que se sintió traicionada por el futbolista y por su amiga Ailén Cova, Marcela Tauro sorprendió a sus compañeros de Intrusos al contar una desopilante anécdota amorosa.

La panelista trazó un paralelismo con lo que vivió Camila, quien sorpresivamente se enteró que Alexis estaba teniendo una relación amorosa con quien era su amiga, y reveló que transitó por una situación similar.

LA REACCIÓN DE TAURO Y SU MEJOR AMIGA AL ENTERARSE QUE SALÍAN CON EL MISMO HOMBRE

"A mí en la vida me ha pasado de todo. Yo tenía una amiga, mi mejor amiga, Analía Furio, y nos dimos cuentas que las dos salíamos con un amigo. Duró una semana. Él nos engañó a las dos", comenzó diciendo Tauro en Intrusos.

"Cuando nos dimos cuenta, fuimos juntas a la casa. Le caímos cada uno por separado. Imagínense lo que fue eso. Él esperaba que yo le dijera de todo, pero a mí no me salió decirle nada. Me quedé muda. Indiferente. Eso le dolió más que un cachetazo", continuó Tauro.

Luego Marcela expuso la picante reacción que sí tuvo su amiga al descubrir el engaño: "Ella, que era la tímida, le dijo absolutamente de todo. Yo creo que después de eso él no jodió más a nadie".

Antes de finalizar la tremenda anécdota, Marcela Tauro apuntó con picardía: "Éramos amigos de una parroquia. Un día ella me llama y me dice 'tengo que decirte algo'. Y yo le digo 'yo también'. Cuando te la quieren meter, mi amor…".