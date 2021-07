Picante ninguneo de Ángel de Brito a Stefi Roitman: "Nadie sabe ni qué hace ni con quién sale"

En pleno desarrollo de un feliz enigmático, Ángel de Brito les pidió a sus panelistas que le envíen a su celular el nombre de la famosa que creían que estaba en la dulce espera. Sin embargo, el misterio puso equívocamente en escena a Stefi Roitman y el conductor de LAM la ninguneó en vivo.

"No es Oriana Sabatini la embarazada. La segunda, que también la voy a descartar, es Stefi Roitman. Esta es la que pensaba Pía Shaw también, que me puso 'Montaner'. No es. ¿Mau o Ricky? ¿Con cuál sale?", le preguntó el periodista a su compañera, con picardía e imaginando que no sabría la respuesta.

Luego de pensarlo unos segundos y con un tono de voz dubitativo, Pía contestó: "Sale con Ricky". Sin contener la risa, Mariana Brey acotó: "Yo descubrí que eran dos cuando los vi en La Voz Argentina".

"Nadie sabe ni qué hace Stefi Roitman ni con quién sale. Son dos misterios. Los Montaner son talentosos y muy buena onda los dos". G-plus

Filoso con Roitman, Ángel disparó: "Nadie sabe ni qué hace Stefi Roitman ni con quién sale. Son dos misterios. Los Montaner son talentosos y muy buena onda los dos". A principios de enero de 2019, De Brito confirmó el romance entre la influencer y el hijo de Ricardo Montaner, al publica la primera foto de la pareja en Miami.

Concluida la picante chicana a Stefi, el conductor de LAM reveló el enigmático y anunció que Pico Mónaco y Diana Arnopoulos están esperando su primer hijo.