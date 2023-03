El picante mensaje de Juliana de Gran Hermano a Romina y Julieta: "No se muerdan la lengua porque se van a morir envenenadas"

El jueves por la noche, Santiago del Moro sorprendió a los participantes de Gran Hermano, Julieta Poggio, Romina Uhrig, Camila Lattanzio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, con algunos saludos de sus excompañeros ¡y Juliana "Tini" Díaz fue letal con la modelo y la exdiputada!

"Hola, ¿cómo andan? Me imagino que muy felices de verme, o no tanto. Me encanta", comenzó diciendo Tini, en el tape que les pusieron al aire.

Luego, continuó: "Pero, primero, lo importante, Marquitos, Cami y Nachito estoy haciéndoles el aguante con todo".

"Romi y yo, justo, no nos vamos a morir envenenadas. Siempre decimos las cosas y no nos mordemos la lengua con nada", reaccionó Julieta. G-plus

Acto seguido, sin filtro y muy picante, Juliana disparó contra Poggio y Uhrig: "Y al resto, mis amores, no se muerdan la lengua porque se van a morir envenenadas".

En pleno Debate de Gran Hermano, Laura Ubfal cuestionó duro a Juliana Díaz por su mensaje para nada sororo con sus compañeras, aisladas hace cinco meses.

Explosiva, Tini confrontó con la panelista, pero aclaró que fue mayormente direccionado a Romina, pero que habló en plural para no quedar tan expuesta.

LA REACCIÓN DE JULIETA Y ROMINA TRAS EL PALO DE JULIANA DE GH

Descolocada con el palazo que le dio Juliana, Julieta Poggio fue la primera en reaccionar en vivo: "¡Mirá que yo tenía la mejor con vos, Tini! Tenía la mejor con ella. Le mando un beso".

"Yo con ella no. Al principio creo que fui buena compañera con ella, pero ella no. Decía mentiras, hablaba por atrás, criticaba, se hacía la buena compañera y después hablaba mal", apuntó Romina.

Visiblemente enojada, Poggio agregó: "Y otra cosa, ¿envenenadas? Romi y yo, justo, no nos vamos a morir. Siempre decimos las cosas y no nos mordemos la lengua con nada. Lo veo en mí y en ella… Se ve que hay gente que no se lo banca”.