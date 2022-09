Picante definición de Adrián Pallares sobre cómo terminaron Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez: "Mal es poco"

Si bien se separaron en 2019, la relación de Alejandra Maglietti y Jonás Gutierrez sigue siendo tema de interés en los medios por el abrupto del final del romance, que había comenzado cinco años antes y estaba encaminado al matrimonio.

Esta semana, la expareja volvió a captar la atención a raíz de una entrevista que Ulises Jaitt le hizo al ex futbolista en su ciclo de Radio Digital XLFM, que generó que la modelo le salga al cruce con los tapones de punta.

En Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich presentó un escalón al que denominó “Terminaron mal” en el que hicieron un recuento de las declaraciones que ambos realizaron a la prensa sobre el final de su relación.

ADRIÁN PALLARES, PCIANTE SOBRE EL FINAL DE LA RELACIÓN DE JONÁS GUTIÉRREZ Y ALEJANDRA MAGLIETTI

“Mal es poco”, reconoció Adrián Pallares, en referencia a la furia de Maglietti, que en una entrevista que le brindó al ciclo recordó que hubo un episodio ligado a la infidelidad por parte de Gutiérrez y que tuvo como testigo al encargado de su edificio.

“Mal es poco, Adri. Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez ahora sacan sus trapitos al sol”, agregó Lussich antes de presentar el informe que hizo la producción.

QUÉ DIJO ALEJANDRA MAGLIETTI SOBRE LA SUPUES5TA INFIDELIDAD DE JONÁS GUTIÉRREZ

Al ser consultada por la supuesta infidelidad de su ex y de que el encargado de su edificio fue su “informante”, Maglietti recordó con ironía esa anécdota y se rio al enterarse de que el exfutbolista sigue negando el hecho.

"¿Y qué va a decir? 'Sí, la verdad que me porté mal'. La obviedad es que digas que no, que no es cierto", dijo Alejandra, que reafirmó que la cosa terminó mal, pese a los planes de boda que habían hecho.

"Pasaron tres años. No volvimos a hablar nunca más. Ya está. Ni onda", remató Maglietti, confirmando que lo de ellos terminó con la peor de las ondas.