Picante dato de Rodrigo Lussich sobre Laurita Fernández y Nicolás Cabré: "Dicen que nunca dejaron de verse"

El rumor de que Laurita Fernández se habría reconciliado con Nicolás Cabré tomó cuerpo luego de que Ángel de Brito lo confirmara en Stories, y además especificara en Twitter que el actor "le hizo un asado el domingo" la conductora de El Club de las Divorciadas. De ahí que Rodrigo Lussich fuera suspicaz al opinar sobre Laurita y Cabré: "Algunos dicen que no se dejaron de ver nunca. Que en realidad siempre tuvieron sus encuentros".

Análisis que antecedió a las declaraciones que Fernández hizo a Intrusos, dejando un enorme espacio para las especulaciones: "Si no conté nada o si no mostré es porque no (me reconcilié). Estoy muy bien y muy tranquila, las cosas se irán dando para un lado o para el otro, pero cuando yo sienta que sea de una u otra manera lo compartiré o no".

Al presentar la nota, Lussich se preguntó: "¿Es una reconciliación formal? ¿Son novios? ¿O se ven de vuelta…? Algunos dicen que no se dejaron de ver nunca. Que en realidad siempre tuvieron sus encuentros". Entonces, recordó la primicia que habían tenido semanas atrás: "Se lo había visto a él cerca de la casa de ella".

Al final, una vez que pasaron el reportaje, Rodrigo Lussich comentó la actitud de Laurita: Fernández: "Tenía un poco de fastidio y no se entiende bien por qué".