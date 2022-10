La picante corrección de Mica Viciconte cuando le dijeron que es la esposa de Fabián Cubero

Mica Viciconte corrigió con contundencia a Ariel Rodríguez Palacios cuando se refirió a ella como la esposa de Fabián Cubero: la panelista aclaró que el exfutbolista es su pareja y que no quiere casarse.

"Las camisetas de fútbol, ¿son firmadas por los jugadores o por el utilero? Usted que es esposa de un gran jugador…", le dijo el conductor de Ariel en su salsa a Mica, quien no dejó que termine la frase para hacerle una aclaración: "Pareja".

FIRME POSTURA DE MICA VICICONTE SOBRE EL CASAMIENTO

Atento a la reacción de Viciconte, el periodista Nicolás Peralta le preguntó: "No quiero dejar pasar este detalle, ¿por qué lo aclarás que no estás casada?".

"No soy la esposa. Esposa es cuando hay algo firmado. Es cuando hay papeles, mucho lio. Es mi pareja". G-plus

Con simpleza, pero con vehemencia, Mica le contestó: "Porque no soy la esposa. Esposa es cuando hay algo firmado. Es otra cosa. Es cuando hay papeles, mucho lio. Es mi pareja".

Subrayando la relación que tiene con Cubero, padre de su hijo Luca, Viciconte agregó: "No es un matrimonio. Yo no voy mentir. Es mi pareja. Ninguno de los dos queremos casarnos. Estamos bien. Los papeles, después, son un estrés".

"No es un matrimonio. Ninguno de los dos queremos casarnos. Estamos bien. Los papeles, después, son un estrés". G-plus

Recordando el paso por el altar del Poroto con Nicole Neumann, Peralta fue por más: "Él ya pasó por la iglesia. ¿Vos no soñás con el vestido blanco?".

"No, ni ahí. Me encanta la gente que se casa. ¡Viva el amor! Pero prefiero irme de viaje. No me veo con el ramo y no lo veo a él diciendo 'acepto'. No sueño con el casamiento. Soñaba con tener un hijo, mi familia, que la formé. Me encanta. Pero con el casamiento, no", concluyó Mica, sin filtros.