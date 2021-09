Picante comentario de Ximena Capristo sobre el Tucu López tras confirmarse su romance con Sabrina Rojas: "No ha dejado títere con cabeza"

Ximena Capristo habló picantísima del Tucu López tras confirmarse su romance con Sabrina Rojas. Mientras en El Club de las Divorciadas, Adabel Guerrero contaba algunos detalles de las veces que la ex de Luciano Castro fue a verlo al teatro al actor, la actriz hizo un comentario fuerte acerca del galán.

"¿Cómo fue el día que fue Sabrina, la primera vez? ¿Hubo flechazo? ¿El Tucu comentó algo en camarines?", le consultó Laurita Fernández en la emisión de eltrece y la actriz de Sex respondió: "No, él si tiene algo es una tumba, no le sacas nada de información y me parece bárbaro, de caballero".

Más sobre este tema Adabel Guerrero reveló que Sabrina Rojas fue varias veces a ver al Tucu López a su obra: "Después ella lo espera para irse juntos"

Entonces la Capristo comentó picantísima respecto a los amores del locutor: "Pero Adabel, el Tucu no ha dejado títere con cabeza". Cabe recordar que el López tuvo una relación con Jimena Barón en el 2020, en abril del 2021 Pía Shaw reveló que el actor también tuvo una relación con Karín Rodríguez y la misma Celeste Muriega contó que la buscó en varias oportunidades.