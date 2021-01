Picante comentario de Cinthia Fernández contra Matías Defederico: "Perdón, necesitaba reírme de mi desgracia"

Los conflictos entre Cinthia Fernández y Matías Defederico por los temas relacionados a la crianza de Charis, Bella y Francesca (las hijas que tienen en común) parecen no tener fin. Ahora, la panelista de Los Ángeles de la Mañana opinó de un tema de actualidad y terminó disparando contra su ex.

Luego de que Daniela Ballester se convirtiera en noticia por descompensarse mientras estaba al aire con Debate Abierto, que se transmite por C5N, y se retirara del estudio sorpresivamente por una baja de presión, Cinthia lanzó un picante mensaje en Twitter: “Mirando la noticia de Ballester, que espero se reponga, no podía dejar de escuchar que la canasta básica es de $54.208 para una familia de dos adultos y dos niños!”, comenzó diciendo.

“Mi ex me pasa mucho menos que eso y me pide el alquiler. Jajaja, sorry necesitaba reírme de mi desgracia”, cerró, a días de contar que Defederido le mandó una carta documento exigiéndole que le abone el alquiler del hogar donde convive con sus niñas.