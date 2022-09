Picante chicana de Lizy Tagliani sobre Karina La Princesita y su rol en ¿Quién es la máscara?: "De repente habla para sacar la máscara"

Lizy Tagliani tuvo un mano a mano con Jey Mammon en La peña de Morfi, donde contó cómo se lleva con sus compañeras de ¿Quién es la máscara? Así habló de la dinámica súper secreta del show y le dedicó un palito a Karina La Princesita.

“Juro que no sé quiénes son por mi mamá, que estuve hablando de ella todo el programa”, aseguró la humorista sobre los participantes secretos. “A veces yo tengo sospechas. A mí me gusta jugar y divertirme, me preocupa muy poco si adivino a todos o no adivino”, contó.

“Por ahí puedo hacer un éxito por no adivinar nunca. A veces digo ‘puede ser tal persona’, pero como lo quiero tanto puedo no decirlo porque me daría un no sé qué si se fuera. Entonces invento otro”, señaló, divertida. ¡Muy distinta a La Princesita!

"Karina está callada y de repente habla para sacarle la máscara a la gente". G-plus

EL PALITO DE LIZY TAGLIANI PARA KARINA LA PRINCESITA EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

En ese momento el conductor ironizó sobre lo competitiva que es la cantante, a diferencia de la comediante. “Igual que Karina que dijo ‘Ángela Leiva’ y la eliminó”, lanzó, picante.

“O Ricardo Mollo. ‘Ya sé que es tu marido, chau, gracias por venir’”, recordó Lizy, en alusión a la revelación que hizo el cantante de Divididos frente a su esposa y conductora del ciclo, Natalia Oreiro.

“Encima está callada y de repente habla para sacarle la máscara a la gente”, acotó, filosa sobre la actitud sigilosa pero letal de Karina.

