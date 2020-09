La picante advertencia que Mica Viciconte le hizo a Flor Torrente si se ponía de novia con Tyago Griffo: "Nuestra amistad termina"

Con el mayor de los esmeros, el viernes Tyago Griffo intentó halagar una vez más a Florencia Torrente con un piropo en Cantando 2020 cuando la describió: “Ella es una muñequita de cristal”.

Pero las palabras del hijo de Gladys la bomba Tucumana y de Ariel Griffo no le cayeron bien a la actriz, quien se lo hizo saber en vivo: "Tyago, con todo el amor del mundo, estamos en el 2020… ‘muñequita de cristal’ no, padre. Eso entra en la lista de lo que no va. Sos joven, tenés tiempo de deconstruir toda esta data. Pero muñequita de cristal no va. Somos seres humanos, todos iguales y sin diferencias".

Entonces, Mica Viciconte, flamante incorporación del reality, opinó al respecto como amiga de Torrente. “Hay que madurar, los tiempos cambiaron”, afirmó entre risas. “Flor es mi amiga, re amiga. La amo. Y yo le dije. ‘Te lo pido por favor, nuestra amistad termina acá si arrancás una relación con el Bombito’. Yo tengo que aprobar (su noviazgo). Igual, ojo, Flor”.

Cuando Ángel de Brito le preguntó a Viciconte por el repentino enojo de Torrente, ella se excusó: “No puedo hablar. No puedo decir nada de la vida de Flor porque me mata, quiero conservar la amistad”. De mentira a verdad, el conductor le quiso sacar una infidencia a Mica Viciconte respecto de Flor Torrente, pero ella se atajó: “Flor no dijo que tenía novio, sino que por ahí ya lo tenía...”.