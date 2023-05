La periodista Vanesa Borghi publicó un desgarrador mensaje tras el fallecimiento de su beba: "No sé cómo nos vamos a rearmar"

La periodista Vanesa Borghi sufrió complicaciones en su embarazo y perdió a la bebita de seis meses que llevaba en su vientre. Muy angustiada, publicó un desgarrador posteo contando cómo está atravesando este terrible momento.

"Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza. Fueron los meses más lindos de mi vida y gracias a vos, me di cuenta de que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable. Las horas que pasamos abrazadas fueron preciosas y junto a tu papi creemos que fue un pequeño momento de paz en medio del caos...".

"Dicen que viniste a enseñarme algo, aún espero esa respuesta y de alguna manera la exijo, porque te fuiste muy rápido y yo te necesito a mi lado. Cambiaste nuestra vida, de una manera más linda, más dulce, más amable. Llegaste a unirnos, a fundirnos en el amor infinito. Ya no somos los mismos. En situaciones como esta es difícil entender miles de cosas, solo que sé que de a poco tendremos que rearmarnos, pero no sé cómo", expresó Vanesa, a corazón abierto, en referencia al fallecimiento de Clara, a quien dijo que amará por siempre.

LAS COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO DE VANESA BORGHI

A Vanesa le habían diagnosticado placenta previa, una complicación que se produce cuando la placenta cubre la abertura en el cuello del útero de la madre.

A esto se le sumó otra condición denominada oligoamnio, por la que el feto tiene menos líquido amniótico del necesario.

A finales de abril, la periodista sufrió una pérdida de placenta. Los médicos la internaron para evitar un parto prematuro pero, lamentablemente, no lo lograron.