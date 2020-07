Pepe Cibrián reveló que hace dos años tiene un hijo del corazón: "Me causa mucho orgullo poder hablar de él"

En los últimos días se confirmó que Pepe Cibrián será jurado de Cantando 2020 y eso motivó que este domingo se siente a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand con Juana Viale. Allí, mientras los invitados hablaban sobre sus familias, el director teatral reveló que hace dos años decidió adoptar a un hijo del corazón, al que conoció en un seminario en Mendoza. "Me causa mucho orgullo poder hablar de él", dijo.

En un momento muy emotivo, el artista se sinceró sobre la relación que entabló con el joven tras separarse de su expareja, Santiago Zenobi, luego de 18 años de relación. "Me costaba mucho vivir solo, era una casa muy grande y estaba muy angustiado, entonces todas las noches tenía que estar un amigo, una amiga, alguien en casa, necesitaba compañía", explicó.

"Entonces fui a Mendoza a dar un seminario y en este seminario, entre esta gente, que eran muchos, estaba un joven, yo no lo conocía, me pareció un joven muy atractivo y muy talentoso. Nunca tuve ningún interés sexual, obvio, no hace falta que aclare que soy gay. Y entonces lo invité al seminario siguiente, en Villa Mercedes", agregó Cibrián.

EL director contó que, tras ignorar el consejo de sus amigos, decidió proponerle al joven un intercambio. "Yo te propongo que vengas una semana y, si tenemos un buen vínculo, yo te ofrezco darte toda una plataforma, porque él estudiaba teatro, y es muy talentoso, para que puedas hacer todo, canto, danza, acrobacia, malabares, lo que sea, y yo lo único que te pido a cambio es que me acompañes, no quiero estar solo", reveló Pepe.

De esta manera, el joven acompaña hace dos años al jurado en su casona de Pilar. "Me causa mucho orgullo poder hablar de él y decir que la vida me dio todo, todo lo que soñé en la vida hasta tener un hijo me lo dio la vida. Quiero agradecer y decir no me siento aislado de que ustedes hablen de hijos porque yo tengo el propio", concluyó el director.