"Pensé que iba a ser mi día de suerte, pero no": el accidente doméstico de Zaira Nara que asustó a todos

Zaira, la hermana de Wanda Nara, compartió con sus seguidores un accidente doméstico que tuvo y generó todo tipo de reacciones.

En sus historias de Instagram, la modelo publicó una imagen en la que se ve cómo se le rompió un frasco, desbordando todo su contenido.

Lo peculiar de la imagen es que la sustancia parecía sangre, pero afortunadamente solo se trató de una confusión y Zaira no sufrió ningún tipo de daño.

"Feliz preparando mi merienda. Hoy realmente siento que va a ser mi día de suerte", comenzó diciendo, para rematar con la historia del accidente: "Ah no. No era".

PAULA CHAVES REVELÓ SI SE JUNTARÍA CON ZAIRA NARA Y SU EX, FACUNDO PIERES

Mucho se habló sobre cómo el romance de Zaira Nara con Facundo Pieres había resquebrajado la amistad de años de la modelo con Paula Cháves. La animadora dio un móvil con Socios del Espectáculo, donde volvió a negar los roces con su amiga y se refirió a la posibilidad de que se reencuentren.

“Está todo bien, de hecho hablamos ayer con Zaira. Entre nosotras la dinámica sigue igual”, aseguró. “Hablamos como siempre, nunca se cortó nada. Hay dinámicas con hijos que están más que bien”, aseguró la esposa de Pedro Alfonso sobre la posibilidad de que la hermana de Wanda Nara la visite en Carlos Paz.

Mariana Brey en ese momento se despachó. “Pero si Zaira cae con Pieres, no le abrís la puerta”, lanzó, picante y Paula fue cauta. “Ya en temas personales no entro porque no es mi tema”, empezó diciendo.

“De cosas que pueden llegar a pasar, después vemos. Nos vamos a ir acomodando y veremos cómo se da todo”. G-plus

