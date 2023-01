Peligra la continuidad de Alfa en la casa: la dura advertencia de Gran Hermano

Desde hace tiempo, Alfa desarrolla dentro de la casa un comportamiento algo conflictivo con muchos de sus compañeros. Entre ellos, el blanco principal es Ariel.

Dado que el resto de la casa lo ve como un competidor de peso pesado, nadie se atreve a confrontarlo.

Sin embargo, la pica con Ariel es, desde el minuto uno del juego, bastante intensa. Alfa le contesta cada vez que puede y ha hecho fuertes comentarios despectivos sobre el aspecto físico de su compañero, lo que llamó la atención de Gran Hermano.

En esta oportunidad, tuvieron un encontronazo en la cocina: Ariel se metió en una conversación que su conviviente estaba manteniendo con Maxi, y Alfa explotó.

"¿Qué edad tiene DJ Dero, Alfa? Es de nuestra época ese", acotó Ariel.



"No sé. ¿Vos no entendés, no? Yo no te quiero dar bola. No me hables, por favor. Te lo ruego. El tercer día me quisiste hacer quedar como un degenerado, entonces yo no te la perdono. No me hables más. Estoy hablando con él, no con vos", le respondió Alfa a Ariel, recordando cómo reaccionó la casa cuando le metió el dedo en la boca a Camila.

Pero lo más fuerte fue el siguiente comentario, que le hizo a Maxi: "Si con esto no lo entiende, la próxima hay que matarlo"

"Estoy observando las expresiones agraviantes que estás utilizando contra uno de tus compañeros: Ariel", le indicó Gran Hermano a Alfa en el confesionario.

Acto seguido, le aseguró que no iba a permitir que esas cosas sucedieran dentro de la casa, y que no se preocupe: que él está viendo todo. E hizo referencia a los ataques de discriminación de Alfa hacia Ariel.

¿Alfa deberá tener un perfil más bajo para poder seguir jugando?