Paulo Dybala habló de los síntomas que sufrió por el coronavirus: "Me faltaba el aire"

Luego de que Paulo Dybala (26) y Oriana Sabatini (23) llevaran tranquilidad a sus seguidores, familiares y amigos tras contar que se encuentran en perfecto estado tras dar positivo en el test de coronavirus, el futbolista relató en primera persona cuáles son los síntomas que sintió cuando se enfermó.

"Tuve síntomas fuertes hace un par de días, pero ya estoy mejor. Ahora puedo moverme y caminar y estoy probando volver a entrenarme", explicó Dybala, quien se recupera en su casa en Turín, junto a su novia, cumpliendo el aislamiento obligatorio.

"Hace unos días me sentía mal, pero hoy estoy decididamente mejor. No podía hacer nada, me faltaba el aire. Después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor. Y mi novia, por suerte, también", agregó, en diálogo con el canal oficial del club En casa con la Juve.

Días atrás, tras haber hecho público su diagnóstico, la hija mayor de Catherine Fulop y Ova Sabatini también había relatado su cuadro a través de un audio de WhatsApp que le envió a Guido Záffora y que el panelista hizo escuchar en Intrusos: "Nosotros estamos bien. Estamos descansando un montón. La verdad es que no nos dieron ningún tipo de medicamento ni antibiótico. Solo nos dijeron que hagamos reposo. A veces nos agarra dolor de cabeza. A mí me duele la garganta y ahora estoy un poco agitada. Otras veces siento que me cuesta respirar. Dentro de todo con Paulo nos sentimos bien".