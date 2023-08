Paula Chaves reveló el impensado y costoso regalo que pidió su hija Olivia Alfonso para su cumpleaños

Paula Chaves compartió un video para mostrar su agenda súper organizada e hizo hincapié en el cumpleaños de su hija mayor, Olivia, que ya sabe qué quiere que le regalen.

Muy dulce, la pareja de Pedro Alfonso escribió "cumple Oli" junto a un montón de corazones en el casillero que corresponde al día de su festejo. Y se dio cuenta de que la nena le había dejado una nota.

En el apartado de "importantes", Olivia le comunicó a Paula qué quieren recibir como obsequio. "Qué Tini (Stoessel) venga a mi cumple, por favor", le pidió, ilusionada. ¿Lo conseguirá?

PEDRO ALFONSO MANDÓ AL FRENTE A PAULA CHAVES SOBRE LA PRIMERA VEZ QUE FUE A SU CASA

“Se sacó una extensión de pelo, las uñas. Le dije ‘¿qué más se va a sacar?’. ¡Se sacó las pestañas!”, aseguró, mientras ella, tentada de risa contaba la verdad.

“¡Venía de bailar!”, reveló la animadora, en el ciclo de Georgina Barbarossa sobre lo producida que estaba.

“En el Bailando nos ponían todo eso. Extensiones, pestañas postizas. En un momento me dijo si me iba a sacar un brazo”, remató, con humor sobre aquel look.